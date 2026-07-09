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В России стартует последний день пересдачи ЕГЭ

В Рособрнадзоре сообщили, что 9 июля запланированы пересдачи базовой и профильной математики, обществознания, истории, биологии, географии и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заключительный «президентский» (дополнительный) день пересдачи Единого государственного экзамена стартует в России в четверг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

«9 июля запланированы пересдачи базовой и профильной математики, обществознания, истории, биологии, географии и устной части ЕГЭ по иностранным языкам», — говорится в сообщении.

Такая возможность была введена с 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. В Рособрнадзоре напомнили, что при пересдаче предыдущий результат по предмету будет аннулирован. Если выпускник наберет на пересдаче меньше баллов, засчитан будет только новый результат.