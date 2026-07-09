В России стартует последний день пересдачи ЕГЭ

Такая возможность была введена с 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. В Рособрнадзоре напомнили, что при пересдаче предыдущий результат по предмету будет аннулирован. Если выпускник наберет на пересдаче меньше баллов, засчитан будет только новый результат.