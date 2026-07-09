Власти США расследуют мошенничество с визами для высококвалифицированных иностранцев

«Сегодня я рад сообщить о том, что министерство труда начало десятки расследований и направило десятки повесток в суд в отношении иностранных мошенников, которые пытаются извлечь выгоду из визовой программы H-1B», — сказал Вэнс, выступая в городе Милуоки, штат Висконсин.