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Власти США расследуют мошенничество с визами для высококвалифицированных иностранцев

Вэнс: Минтруда США расследует десятки случаев мошенничества с рабочими визами.

Источник: Комсомольская правда

В США началось масштабное расследование мошенничества с визами H-1B. Это визы для высококвалифицированных иностранных специалистов. Под прицелом оказались десятки людей, которые, предположительно, воспользовались ими незаконно, информировал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Сегодня я рад сообщить о том, что министерство труда начало десятки расследований и направило десятки повесток в суд в отношении иностранных мошенников, которые пытаются извлечь выгоду из визовой программы H-1B», — сказал Вэнс, выступая в городе Милуоки, штат Висконсин.

Напомним, президент США Дональд Трамп изменил условия выдачи виз данной категории. По новым правилам наниматели должны выплачивать $100 тысяч, если хотят пригласить иностранного специалиста по данной категории виз.

Администрация Трампа применяет различные способы избавления страны от мигрантов. Так, она планировала внести 2,7 миллиона живых людей в список умерших, чтобы склонить мигрантов к добровольному выезду из страны.

Кроме того, Трамп запретил выдавать иммиграционные визы толстым иностранцам и иностранцам предпенсионного возраста.

Ранее россиянам перечислили признаки мошенничества при оформлении визы США.

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