Власти США расследуют мошенничество с визами для высококвалифицированных иностранцев

В США началось масштабное расследование мошенничества с визами H-1B. Это визы для высококвалифицированных иностранных специалистов. Под прицелом оказались десятки людей, которые, предположительно, воспользовались ими незаконно, информировал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
«Сегодня я рад сообщить о том, что министерство труда начало десятки расследований и направило десятки повесток в суд в отношении иностранных мошенников, которые пытаются извлечь выгоду из визовой программы H-1B», — сказал Вэнс, выступая в городе Милуоки, штат Висконсин.
Напомним, президент США Дональд Трамп изменил условия выдачи виз данной категории. По новым правилам наниматели должны выплачивать $100 тысяч, если хотят пригласить иностранного специалиста по данной категории виз.
Администрация Трампа применяет различные способы избавления страны от мигрантов. Так, она планировала внести 2,7 миллиона живых людей в список умерших, чтобы склонить мигрантов к добровольному выезду из страны.
Кроме того, Трамп запретил выдавать иммиграционные визы толстым иностранцам и иностранцам предпенсионного возраста.
Ранее россиянам перечислили признаки мошенничества при оформлении визы США.