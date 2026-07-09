Немцы чистили зубы пастой с радиацией

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) открылся музей. Все экспонаты в нем собраны поисковым отрядом имени Дмитрия Донского.
Поисковый отряд имени Дмитрия Донского был образован 14 лет назад, возглавил его полковник Виктор Клинишев, который служил в морской пехоте, а потом в УФССП.
— Правильно говорят, что война не закончена, пока не захоронен последний солдат, поэтому мы с сослуживцами решили заняться поисковой работой, — рассказывает полковник внутренней службы Виктор Клинишев.
Он проводит экскурсию по музею и поясняет: самый ценный экспонат — кружка, на которой выцарапана надпись: «Акимов Григорий Акимович».
— Мы обнаружили ее в блиндаже в Орловской области, где были найдены останки еще восьми красноармейцев, поэтому подумали, что и владелец этой кружки тоже погиб, — рассказывает полковник Клинишев.
Но когда судебные приставы стали пробивать по имени и фамилии имя красноармейца, оказалось, что он остался жив, попал в плен, потом служил в штрафбате, был ранен и вернулся домой в Воронежскую область, воспитал троих сыновей.
— У нас целая полка с кружками, фляжками. Многие из них уникальны, так как в них сохранилась вода 80-летней давности. Пить ее сейчас, конечно, нельзя, — уточняет Виктор Клинишев.
В музее есть и немецкие пузырьки и тюбики из-под зубной пасты.
— Они уникальны тем, что в них содержится немного радиации, — поясняет Виктор Клинишев. — Дело в том, что в Германии в 1939—1940 годах считалось, что немного радиации полезно для организма.
На полках около 500 экспонатов: монеты, предметы солдатского обихода — как немецкие, так и советские. Осматривать экспонаты можно долго. Виктор Клинишев рассказывает, что в этот музей водят экскурсии из территориальных отделов судебных приставов. Кстати, в музей могут попасть и гражданские, только нужно обязательно согласовать посещение с руководством Главного управления УФССП.
— Мы сейчас готовимся открыть музей, посвященный СВО, так как собралось много экспонатов, связанных с этой тематикой, — подчеркивает полковник внутренней службы Виктор Клинишев.
Ежегодно он с коллегами выезжает на раскопки. В мае по просьбе руководства города Керчи они выезжали расчистить старинную крепость. А в конце июля отправятся в Смоленскую область, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.
— Каждый раз мы находим неразорвавшиеся снаряды. Все их мы сдаем по акту в МЧС для уничтожения, как и положено по закону, — поясняет Виктор Клинишев.
Однажды работали даже на Валааме, где подружились с местными поисковиками.
— Они подарили нам старую икону, наклеенную на немецкую газету. Теперь она хранится в нашем музее ГУФССП, — добавляет полковник Клинишев.
ИСТОРИЯ.
Поисковый отряд ГУФССП имени благоверного князя Дмитрия Донского образован в 2013 году. Сотрудники ежегодно выезжают на вахты памяти. За это время поисковики побывали на местах боев Великой Отечественной войны в Калужской, Смоленской, Волгоградской областях, в Карелии и Крыму. Возглавляет поисковый отряд полковник Виктор Викторович Клинишев.