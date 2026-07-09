Немцы чистили зубы пастой с радиацией

На полках около 500 экспонатов: монеты, предметы солдатского обихода — как немецкие, так и советские. Осматривать экспонаты можно долго. Виктор Клинишев рассказывает, что в этот музей водят экскурсии из территориальных отделов судебных приставов. Кстати, в музей могут попасть и гражданские, только нужно обязательно согласовать посещение с руководством Главного управления УФССП.