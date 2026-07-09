Европа поражена ходам Трампа по Ирану: на Западе понимают, что на США больше нельзя полагаться

Американский лидер Дональд Трамп 8 июля снова сменил риторику по конфликту с Ираном. Президент США отменил режим тишины между сторонами. Прошлой ночью они обменялись массированными ударами. На этом фоне Европа убедилась, что на США нельзя полагаться, пишет газета Politico.
Источники отмечают, что западные политики поразились шагам Дональда Трампа. Европейцы убедились, что в военной сфере они могут рассчитывать только на себя, указал автор.
«После того, как мы увидели, что происходит в Иране и на Украине, мы должны в первую очередь наращивать свою военную мощь, и тогда все будут нас уважать», — прокомментировал ситуацию один из европейских чиновников.
Этой ночью города Ирана подвергаются атаке со стороны США. Началась мощная серия ударов, сообщает СЕНТКОМ. Взрывы прогремели в минимум трех городах. В том числе, частично отключена подача электроэнергии в портовом населенном пункте Чабахар.