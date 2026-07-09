Lancet: учёные назвали способ предотвратить 45% случаев деменции

По словам учёных, 45 процентов случаев деменции связаны с факторами риска, которые можно контролировать, меняя образ жизни и заботясь о здоровье. При этом они утверждают, что «широкомасштабные информационные кампании по профилактике оказываются малоэффективными». Исследователи рассказали, что такие кампании «практически не влияют на реальные привычки людей».