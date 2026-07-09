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Lancet: учёные назвали способ предотвратить 45% случаев деменции

45 процентов случаев деменции можно предотвратить, заявили исследователи из Университета Кертина Блоссом Стефан и Марио Сьерво, сообщает журнал The Lancet Healthy Longevity.

Источник: Аргументы и факты

45 процентов случаев деменции можно предотвратить, заявили исследователи из Университета Кертина Блоссом Стефан и Марио Сьерво, сообщает журнал The Lancet Healthy Longevity.

По словам учёных, 45 процентов случаев деменции связаны с факторами риска, которые можно контролировать, меняя образ жизни и заботясь о здоровье. При этом они утверждают, что «широкомасштабные информационные кампании по профилактике оказываются малоэффективными». Исследователи рассказали, что такие кампании «практически не влияют на реальные привычки людей».

Учёные проанализировали результаты 12 различных исследований в восьми странах. В исследовании рассматривались различные меры, от телевизионных и радиокампаний до образовательных программ и интерактивных выставок.

«Несмотря на то, что медийные проекты охватывали миллионы человек, их влияние на убеждённость населения в возможности профилактики деменции было минимальным. Зато персонализированные и интерактивные подходы приводили к заметным результатам», — говорится в сообщении.

В частности, участники онлайн-курса в Тасмании, дополнительно получившие «индивидуальный профиль рисков», через три года снизили влияние контролируемых факторов риска на 26 процентов.

«Наиболее эффективной является сочетанная стратегия: широкие кампании формируют общий уровень информированности, а локальные персонализированные программы мотивируют к реальным изменениям образа жизни и здоровья», — заявили учёные.

По данным Geriatric Nursing, исследователи установили, что у людей старше 60 лет, соблюдающих принципы здорового питания, риск когнитивных нарушений значительно ниже.