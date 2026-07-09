Тело россиянки, умершей от отравления на Бали, кремировали

Тело российской туристки Анны Коростылевой, умершей после отравления местным вином на индонезийском острове Бали, кремировали. Процедура прошла 6 июля. Об этом в среду, 8 июля, сообщает KP.RU со ссылкой на друга женщины Игоря Мельникова.
— Долг перед клиникой полностью погашен, — рассказал Мельников.
Сейчас решаются формальности по отправке праха в Россию — его доставят матери погибшей в Сочи через две недели.
50-летняя Коростылева приехала на Бали с другом из Вьетнама, чтобы провести отпуск и оформить визы. 1 июня ей стало плохо после пары бокалов местного вина, купленного в придорожном кафе. Через несколько часов у женщины начались судороги и обмороки, ее госпитализировали. Врачи диагностировали острую интоксикацию, она впала в кому и не пришла в себя. 24 июня медики констатировали смерть. Долг за лечение удалось погасить благодаря помощи друзей, говорится в сообщении.
По данным международных исследований, больше всего отравлений алкоголем происходит в Индонезии. В чем опасность этого вина и как избежать трагедии на курорте, разбиралась «Вечерняя Москва».