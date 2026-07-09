Тело россиянки, умершей от отравления на Бали, кремировали

50-летняя Коростылева приехала на Бали с другом из Вьетнама, чтобы провести отпуск и оформить визы. 1 июня ей стало плохо после пары бокалов местного вина, купленного в придорожном кафе. Через несколько часов у женщины начались судороги и обмороки, ее госпитализировали. Врачи диагностировали острую интоксикацию, она впала в кому и не пришла в себя. 24 июня медики констатировали смерть. Долг за лечение удалось погасить благодаря помощи друзей, говорится в сообщении.