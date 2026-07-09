Туристка из Израиля отменила бронь в Европе после одной фразы

Израильская путешественница аннулировала бронь номера в итальянской гостинице Decumani Hotel De Charme после получения электронного письма с политическим заявлением. Об этом информирует The Jerusalem Post.
Как передает издание, девушка забронировала номер в отеле, расположенном в Италии, и впоследствии получила автоматическую рассылку от гостиницы. В сообщении указывалось, что отель присоединился к кампании BDS Italy под лозунгом «Нет места геноциду».
Увидев это уведомление, туристка направила ответное письмо, в котором уведомила администрацию о расторжении договора бронирования. Своё решение она объяснила ощущением небезопасности.
Вслед за этим гостиница выслала ей дополнительное разъяснение. В нём подчёркивалось, что отель поддерживает указанную кампанию и уважает свободу и права членов сообществ, сталкивающихся с расовой, этнической, социальной и иными формами дискриминации. Также в письме говорилось, что персонал тепло приветствует палестинцев, а также беженцев и всех, кто мирно сопротивляется угнетению и отстаивает международно признанные права.
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