Туристка из Израиля отменила бронь в Европе после одной фразы

Вслед за этим гостиница выслала ей дополнительное разъяснение. В нём подчёркивалось, что отель поддерживает указанную кампанию и уважает свободу и права членов сообществ, сталкивающихся с расовой, этнической, социальной и иными формами дискриминации. Также в письме говорилось, что персонал тепло приветствует палестинцев, а также беженцев и всех, кто мирно сопротивляется угнетению и отстаивает международно признанные права.