Тренером сборной Португалии хотят назначить наставника Роналду из «Аль-Насра»

По информации собеседников издания, 71-летний Жорже Жезуш — приоритетный кандидат для руководства командой вплоть до чемпионата мира 2030 года. В мае он покинул клуб Эр-Рияда «Аль-Наср» после того, как команда выиграла в финале чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В «Аль-Насре» Жезуш тренировал Криштиану Роналду и Жоау Феликса.