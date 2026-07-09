Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский вратарь подписал контракт с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с российским вратарём Сергеем Ивановым.

«Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с российским вратарём Сергеем Ивановым. Информация появилась на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано на два сезона, однако ближайший из них голкипер проведёт не в Северной Америке, а в Континентальной хоккейной лиге.

Иванов был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2022 года. Тогда его назвали под общим 138-м номером.

В завершившемся сезоне вратарь защищал цвета петербургского СКА. В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 29 матчей, а в плей-офф появился на льду в двух встречах.

Читайте также: Сборная России выиграла чемпионат Европы по одному виду спорта.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!