Российский вратарь подписал контракт с «Коламбусом»

«Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании двухлетнего контракта с российским вратарём Сергеем Ивановым. Информация появилась на официальном сайте клуба.
Соглашение рассчитано на два сезона, однако ближайший из них голкипер проведёт не в Северной Америке, а в Континентальной хоккейной лиге.
Иванов был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2022 года. Тогда его назвали под общим 138-м номером.
В завершившемся сезоне вратарь защищал цвета петербургского СКА. В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 29 матчей, а в плей-офф появился на льду в двух встречах.
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