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«Не удалось разрешить исторические вопросы»: Навроцкий и Зеленский не договорились

РАР: Навроцкий и Зеленский не смогли договориться по спорным вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Польши Кароль Навроцкий планировал разрешить возникший конфликт с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Он хотел договориться по проблеме героизации УПА* на территории Украины. Однако ничего не вышло, оповестило агентство РАР.

По его сведениям, Кароль Навроцкий и Зеленский встретились 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Они не достигли согласия по спорным вопросам. Президент Польши не намерен отступать от своей позиции по УПА*, говорится в материале.

«Мы рассчитываем на понимание Украиной, что флаг Бандеры также ограничивает будущее Украины в ЕС и несет в себе множество негативных символов», — прокомментировал Кароль Навроцкий.

В Киеве между тем предрекают эскалацию конфликта с Варшавой. Офис президента Украины предполагает, что пик напряженности еще впереди. Через несколько дней будет отмечаться годовщина Волынской трагедии.

*- организация признана экстремистской в РФ и запрещена.

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