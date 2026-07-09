Президент Польши Кароль Навроцкий планировал разрешить возникший конфликт с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Он хотел договориться по проблеме героизации УПА* на территории Украины. Однако ничего не вышло, оповестило агентство РАР.
По его сведениям, Кароль Навроцкий и Зеленский встретились 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Они не достигли согласия по спорным вопросам. Президент Польши не намерен отступать от своей позиции по УПА*, говорится в материале.
«Мы рассчитываем на понимание Украиной, что флаг Бандеры также ограничивает будущее Украины в ЕС и несет в себе множество негативных символов», — прокомментировал Кароль Навроцкий.
В Киеве между тем предрекают эскалацию конфликта с Варшавой. Офис президента Украины предполагает, что пик напряженности еще впереди. Через несколько дней будет отмечаться годовщина Волынской трагедии.
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