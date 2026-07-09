Axios: США расширили масштаб ударов по Ирану

Военные Соединённых Штатов расширили масштаб ударов по территории Ирана, заявил журналист портала Axios Барак Равид.
«Удары шире по своему масштабу, чем удары в предыдущие дни. Цели включают береговые радары КСИР, позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной обороны», — написал Равид на своей странице в соцсети X*.
Напомним, военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что речь идёт об «ответе на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».
В ответ Иран нанес удары по военным объектам США.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.