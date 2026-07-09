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Axios: США расширили масштаб ударов по Ирану

Военные Соединённых Штатов расширили масштаб ударов по территории Ирана, атаковав радары КСИР, заявил журналист портала Axios Барак Равид.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов расширили масштаб ударов по территории Ирана, заявил журналист портала Axios Барак Равид.

Он уточнил, что США атаковали береговые радары КСИР, позиции противокорабельных ракет и системы ПВО.

«Удары шире по своему масштабу, чем удары в предыдущие дни. Цели включают береговые радары КСИР, позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной обороны», — написал Равид на своей странице в соцсети X*.

Напомним, военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что речь идёт об «ответе на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

В ответ Иран нанес удары по военным объектам США.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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