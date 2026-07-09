С 1 августа ожидается бум на рынке вторичной недвижимости. Как будут меняться цены на квартиры

— По сравнению с прошлым годом вторичный рынок в Москве активнее, конечно, это связано со снижением ключевой ставки. Стоимость ипотеки по-прежнему слишком высокая, и покупатели не берут заём на полную стоимость квартиры, они используют кредитные средства для доплаты при альтернативных сделках. Снижение ключевой ставки главным образом сказывается на доходности банковских вкладов — она сокращается гораздо заметнее. Год назад потенциальные покупатели чувствовали себя комфортно на вкладах и просто изучали рынок недвижимости, подыскивая варианты для вложения накоплений. В этом году уже есть покупательская конкуренция — при дефиците ликвидного предложения она подталкивает оперативно принимать решение о покупке, — рассказал руководитель офиса «Новослободский» «ИНКОМ-Недвижимости» Денис Васильев.