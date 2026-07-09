«Стоп. Сшито!» Да и снято гениально

Потому что на самом деле у нас снимают совершенно потрясающую документалку. Очередное доказательство тому — недавно показанные серии уже пятого сезона абсолютного, на мой взгляд, шедевра — проекта «Стоп! Сшито! Костюм в кино», что показывают по «России-Культуре». В 2023—2024 годах я случайно наткнулась на одну из серий цикла, посвященного костюмам в фильмах-сказках. Оторваться не могла. Ей-богу, это было так же интересно смотреть, как сами гениальные сказки.
На этот раз на примерах картин «Баллада о солдате», «Брестская крепость» и «Праведник» рассказали о том, с какими трудностями сталкивались костюмеры, работая над военными картинами. Невероятную серию посвятили советскому гламуру — разобрав «Карнавальную ночь» и «Стиляг». А потом художники по костюмам фильмов «Москва слезам не верит», «Тема» и сериала «Рожденная звездой» рассказывали, как с помощью костюмов не только воссоздавался колорит той или иной эпохи, но и добавлялись черты к характерам героев картин. Так, потихоньку, добрались уже и до времени оттепели, фильмов Марлена Хуциева…
И знаете, что? Этот документальный сериал должен отхватить какую-нибудь серьезную премию. Ну если есть хоть какая-то справедливость.