«Стоп. Сшито!» Да и снято гениально

На этот раз на примерах картин «Баллада о солдате», «Брестская крепость» и «Праведник» рассказали о том, с какими трудностями сталкивались костюмеры, работая над военными картинами. Невероятную серию посвятили советскому гламуру — разобрав «Карнавальную ночь» и «Стиляг». А потом художники по костюмам фильмов «Москва слезам не верит», «Тема» и сериала «Рожденная звездой» рассказывали, как с помощью костюмов не только воссоздавался колорит той или иной эпохи, но и добавлялись черты к характерам героев картин. Так, потихоньку, добрались уже и до времени оттепели, фильмов Марлена Хуциева…