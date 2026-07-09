В Минфине рассказали, какие налоговые льготы есть у российских пенсионеров

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Россияне пенсионного и предпенсионного возраста имеют ряд налоговых льгот: они могут не платить налог на имущество по одному из объектов каждого вида и воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок, при этом их пенсии и социальные доплаты не облагаются НДФЛ, рассказали РИА Новости в Минфине России.