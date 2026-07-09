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Аварийные отключения электричества затронули часть Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области восстанавливают электроснабжение.

Источник: Комсомольская правда

На значительной части Запорожской области наблюдается аварийное отключение электричества. Об этом информировал губернатор региона Евгений Балицкий. По словам чиновника, специалисты устраняют последствия аварии.

«Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули аварийные отключения электроснабжения. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — написал Балицкий в своём канале на платформе «Макс».

Ранее сообщалось, что в Запорожской области после атаки ВСУ повреждены объекты энергетики, подача электричества в регионе частично приостановлена.

Также сообщалось, что в Крыму 20 городов и районов 7 июля остались без электроэнергии из-за аварий, вызванных атакой украинских беспилотников.

Тем временем Министерство обороны России сообщило, что в районе населенного пункта Казаковское в Запорожской области были поражены локомотивы, которые использовались для нужд Вооруженных сил Украины.

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