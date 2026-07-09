Медсестра в Индии убила мужа, поставив ему капельницу с чистящим средством

По версии следствия, женщина часто ссорилась с супругом Прашантом из-за ее внебрачной связи. Вместе с любовником Анилом она решила расправиться с мужем: они напоили его, избили и сбросили с крыши. Мужчина выжил, любовники убедили его, что он сам упал, и отвезли в больницу. Там Сандхья тайно поставила ему капельницу с жидкостью для чистки туалетов, от чего он скончался.