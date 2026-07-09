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Медсестра в Индии убила мужа, поставив ему капельницу с чистящим средством

В Индии медсестру Сандхью арестовали по подозрению в убийстве мужа. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает News 9 Live.

В Индии медсестру Сандхью арестовали по подозрению в убийстве мужа. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает News 9 Live.

По версии следствия, женщина часто ссорилась с супругом Прашантом из-за ее внебрачной связи. Вместе с любовником Анилом она решила расправиться с мужем: они напоили его, избили и сбросили с крыши. Мужчина выжил, любовники убедили его, что он сам упал, и отвезли в больницу. Там Сандхья тайно поставила ему капельницу с жидкостью для чистки туалетов, от чего он скончался.

Расследование началось после заявления матери погибшего, которая заподозрила неладное. Полиция задержала Сандхью и ее сообщника Анила. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.

Испанские правоохранители в городе Пистойя задержали 55-летнего работника завода Hitachi Rail, который добавил отбеливатель в кофе своей жены. Мужчина попытался отравить супругу по неясным причинам.

Ранее в бразильском городе Сан-Паулу 52-летняя Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо скончались, попробовав торт, который им принес муж племянницы. Судмедэксперты обнаружили в остатках пирога тербуфос — токсичное вещество, используемое в производстве пестицидов и агрохимикатов.