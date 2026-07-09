В Калининградской области выросло число высокобалльников на ЕГЭ

В Калининградской области подведены результаты основного этапа ЕГЭ. Экзамены с 1 по 25 июня сдавали 5,9 тысячи выпускников. Количество высокобалльников выросло: 60 работ написаны на 100 баллов (в прошлом году — 58). По сравнению с 2023 годом число стобалльников увеличилось в три раза.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил системную работу по повышению качества образования: «По всем предметам увеличилось количество участников с результатами от 81 до 100 баллов. Это результат модернизации школьной инфраструктуры, труда педагогов и усердия выпускников. Желаю им найти своё призвание и стать профессионалами, которые будут развивать Калининградскую область».
Рекорд региона: Вера Митюшкина из школы № 44 Калининграда стала первой в истории региона трёхсотбалльницей — она набрала максимум по биологии, химии и русскому языку. Ещё три выпускника получили 200 баллов: Александра Гапонова из «Классической школы» Гурьевска (физика и профильная математика), Роберт Кережа из лицея № 23 Калининграда (физика и профильная математика) и Алина Селиванова из гимназии № 32 Калининграда (химия и биология).
Больше всего стобалльников по профильной математике (17), физике (13), литературе (11) и химии (9). Средний балл вырос по литературе, истории, физике, математике, обществознанию, биологии, информатике, английскому и немецкому. Наибольший прирост высокобалльников — по математике (с 309 до 660), физике (с 85 до 224) и биологии (с 80 до 141).
Ход экзаменов контролировали 366 общественных наблюдателей, включая уполномоченного по правам ребёнка Ирину Ткаченко. Пересдачи ЕГЭ (по инициативе президента) проходят 8−9 июля, ими воспользовались 1 089 человек.