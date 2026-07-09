В Калининградской области выросло число высокобалльников на ЕГЭ

Рекорд региона: Вера Митюшкина из школы № 44 Калининграда стала первой в истории региона трёхсотбалльницей — она набрала максимум по биологии, химии и русскому языку. Ещё три выпускника получили 200 баллов: Александра Гапонова из «Классической школы» Гурьевска (физика и профильная математика), Роберт Кережа из лицея № 23 Калининграда (физика и профильная математика) и Алина Селиванова из гимназии № 32 Калининграда (химия и биология).