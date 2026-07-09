9 июля в календаре: день фантазии и юмора, моды, тенниса и сахарного печенья

Какой сегодня праздник.
День фантазии и юмора День веры в единорогов День моды День тенниса День сахарного печенья Международный день уничтожения огнестрельного оружия День зова горизонта Праздник Тихвинской иконы Божией Матери Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Седмиезерная День памяти преподобного Давида Солунского.
Именины.
Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.
Давид Земляничник.
В этот день Православная церковь чтит преподобного Давида Солунского. Изначально он был монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, однако впоследствии покинул обитель и поселился близ Фессалоник, где устроил себе под миндальным деревом шалаш. В нем он прожил 70 лет, проводя время в молитвах и соблюдая строгий пост. По преданию, преподобный Давид получил в награду за свое подвижничество дар чудотворения. Многих он исцелил от болезней; всем людям, приходившим к нему, давал душеспасительные советы.
Земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды. Землянику русские люди всегда любили, особенно дети — для них она была одним из главных лакомств. Об этой ягоде сложено множество поговорок — например, такая: «Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут». Что в народе хотели этим сказать, понятно: трудно удержаться от соблазна отведать первую поспевшую землянику, а уже после, утолив голод, можно заняться и заготовкой ягод.
Собирать землянику — занятие медленное, но леса были щедры на подарки, поэтому, потрудившись весь день, можно было вернуться домой с хорошей «добычей». «Собирай по ягодке — принесешь кузовок», — учили родители детей.
Землянику любили не только за сладкий вкус и прекрасный аромат, но и за целебные свойства. Эти ягоды хорошо помогают при малокровии, полезны для печени и мочевого пузыря. Листья земляники зимой заваривали и пили как чай — это прибавляло сил долгими вечерами. Приписывали ей и магические свойства. Верили, к примеру, что если в этот день положить в левый карман листья земляники, то любой согласиться дать денег в долг.
На Давида подмечали приметы погоды. Если шел дождь — это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд.
События.
1357 год — король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.
1558 год — Женева стала независимой от Швейцарии.
1762 год — свержение Петра III в пользу его супруги, Екатерины II.
1788 год — Коннектикут стал пятым штатом США.
1816 год — Аргентина объявила независимость от Испании.
1906 год — Николай II распустил Государственную думу I созыва.
1909 год — в Петербурге заложен мост Петра Великого (ныне — Большеохтинский).
1919 год — 208 голосами против 115 немецкий рейхстаг ратифицировал Версальский договор.
1927 год — начала выходить «Роман-газета» (18+).
1941 год — военная коллегия приговорила генетика Николая Вавилова к казни по обвинению в шпионаже в пользу Англии.
1945 год — генерал Шарль де Голль предложил провести во Франции референдум для определения государственного устройства страны.
1952 год — ГДР приняла решение о строительстве социализма.
1956 год — США отказались финансировать строительство Асуанской плотины, после чего Египет обратился за помощью к СССР.
1957 год — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.
1967 год — во время воздушного парада в Домодедово впервые широкой публике представлены советские самолёты «МиГ» и «Су».
1981 год — в «Ленкоме» прошла премьера мюзикла «Юнона» и «Авось» (16+).
1993 год — принят Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».
1997 год — Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.
2011 год — Южный Судан стал независимым государством со столицей в Джубе.
В этот день родились.
Граф Николай Шереметев (1751 — 1809), российский государственный деятель, коллекционер, меценат.
Пётр Невежин (1841 — 1919), русский драматург.
Джордж Дарвин (1845 — 1912), английский астроном, второй сын Чарльза Дарвина.
Владимир Снегирёв (1847 — 1917), русский врач, один из основоположников отечественной гинекологии.
Иван Вазов (1850 — 1921), болгарский поэт.
Артемий Айвазян (1902 — 1975), советский джазовый музыкант, создатель Государственного эстрадного оркестра Армении.
Илья Гурин (1922 — 1994), советский кинорежиссёр и сценарист.
Андрей Капица (1931 — 2011), советский и российский географ, геоморфолог, исследователь Антарктиды, профессор, член-корреспондент РАН.
Зинаида Кириенко (1933 — 2022), актриса театра и кино, эстрадная певица, народная артистка РСФСР.
Элем Климов (1933 — 2003), советский кинорежиссёр и сценарист, народный артист России.
Олег Шкловский (1947 г.), советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.
Виктор Янукович (1950 г.), украинский политик и государственный деятель, президент Украины.
Том Хэнкс (1956 г.), американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус» и др.
Кортни Лав (1964 г.), американская актриса, певица, автор песен, солистка рок-группы Hole, вдова Курта Кобейна.
Екатерина Гусева (1976 г.), актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России.
Дмитрий Дюжев (1978 г.), российский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
Народные приметы.
Если в этот день шел дождь — то все лето до сентября будет мокрым. Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд. Цветы пахнут сильнее — дождь близок. Хорошая погода с утра — до середины осени лето простоит. Радуга преимущественно желтого цвета — к ясной погоде. При ясной погоде отдаленные предметы видны не четко, как бы в тумане — к дождю. Звон колокола раздается явственно и с особой густотой звука — к дождям. Если до начала дождя из туч слышится какой-то шум или гул — ожидай града или сильного ливня. Ласточки и стрижи летают то вверх, то вниз — перед бурей. По краям грозового облака видны белые полосы, а за ними — разорванные облака пепельного цвета — будет градобитие. Быстрое перемещение перистых облаков — к резкому усилению ветра. Много ягод — к морозной зиме. Если замужняя женщина до этого дня ест ягоды (в том числе и землянику) — она будет несчастной и рано похоронит своих детей. Если приложить раздавленную ягоду земляники к ранке — она вскоре заживет. Если беременная женщина будет носить при себе листья земляники, сорванные 9 июля — роды пройдут легко. Умыться земляничной росой — к еще большей женской привлекательности. Если в этот день положить земляничный лист в карман и попросить занять деньги — отказа не будет. Свадьба и помолвка на Тихвинскую гарантируют счастливую семейную жизнь. 9 июля приходится на субботу — опасный день. Лучше не предпринимать ничего нового и не собираться в дорогу. Знакомства, совершенные в этот день, не принесут счастья. Если 9 июля в доме горит белая свеча — весь оставшийся год будет благополучным и хлебосольным. Считается, что самую вкусную землянику можно собрать в этот день на первой росе. Как только роса спадет — вкус ягод ухудшается.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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