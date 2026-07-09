9 июля в календаре: день фантазии и юмора, моды, тенниса и сахарного печенья

Если в этот день шел дождь — то все лето до сентября будет мокрым. Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд. Цветы пахнут сильнее — дождь близок. Хорошая погода с утра — до середины осени лето простоит. Радуга преимущественно желтого цвета — к ясной погоде. При ясной погоде отдаленные предметы видны не четко, как бы в тумане — к дождю. Звон колокола раздается явственно и с особой густотой звука — к дождям. Если до начала дождя из туч слышится какой-то шум или гул — ожидай града или сильного ливня. Ласточки и стрижи летают то вверх, то вниз — перед бурей. По краям грозового облака видны белые полосы, а за ними — разорванные облака пепельного цвета — будет градобитие. Быстрое перемещение перистых облаков — к резкому усилению ветра. Много ягод — к морозной зиме. Если замужняя женщина до этого дня ест ягоды (в том числе и землянику) — она будет несчастной и рано похоронит своих детей. Если приложить раздавленную ягоду земляники к ранке — она вскоре заживет. Если беременная женщина будет носить при себе листья земляники, сорванные 9 июля — роды пройдут легко. Умыться земляничной росой — к еще большей женской привлекательности. Если в этот день положить земляничный лист в карман и попросить занять деньги — отказа не будет. Свадьба и помолвка на Тихвинскую гарантируют счастливую семейную жизнь. 9 июля приходится на субботу — опасный день. Лучше не предпринимать ничего нового и не собираться в дорогу. Знакомства, совершенные в этот день, не принесут счастья. Если 9 июля в доме горит белая свеча — весь оставшийся год будет благополучным и хлебосольным. Считается, что самую вкусную землянику можно собрать в этот день на первой росе. Как только роса спадет — вкус ягод ухудшается.