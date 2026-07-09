История студента «Щуки»: как поступить в театральный на бюджет и совмещать со службой в армии

Например, когда я только поступил, мы сдавали раздел актерского мастерства «Память физических действий», а сразу после него танец. Времени было в обрез, я хватаю свои балетки, лосины, полотенце и бегу к лестнице. А там огромная толпа очень медленно двигалась из-за одного человека, который шел впереди. И никто не осмеливался его обогнать. Но я же опаздываю, у меня вот-вот начнется танец, поэтому я начинаю нестись по этой лестнице, пробираюсь через толпу и едва не сбиваю с ног того человека впереди. Еле успел, а потом мне говорят: «Родион, ты можешь так быстро не бегать по лестнице, особенно если впереди идет народная артистка России Людмила Васильевна Максакова. Ты ее чуть не сшиб».