Американцы пытаются ослабить Тегеран: что известно о новых мощных ударах по Ирану

В одном из портовых городов исламского государства после атак зафиксировали отключения электричества. Иран отбивает удары американских военных. Атаки затронули районы провинции Бушер, города Бендер-Аббас и Сирик. Кроме того, сообщается о падении обломков на здание местной больницы.