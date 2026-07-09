Американцы пытаются ослабить Тегеран: что известно о новых мощных ударах по Ирану

Американская администрация решила усилить атаки по Ирану. Новые удары будут масштабнее предыдущих. Американцы уже предпринимают попытки атаковать объекты в Иране ночью 9 июля. О новой волне рассказывает агентство Reuters.
«Количество наносимых США ударов по Ирану будет больше, чем во вторник», — сказал источник.
В одном из портовых городов исламского государства после атак зафиксировали отключения электричества. Иран отбивает удары американских военных. Атаки затронули районы провинции Бушер, города Бендер-Аббас и Сирик. Кроме того, сообщается о падении обломков на здание местной больницы.