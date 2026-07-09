Жители Львова вышли на протест после задержания и избиения мужчины ТЦК

По данным СМИ, акция началась еще в светлое время суток, а к ночи количество протестующих значительно увеличилось. Участники скандировали «Позор» и перевернули автомобиль ТЦК, а также прокололи шины и сняли бампер. Издание «Новости Live» подтверждает, что причиной конфликта стало задержание мужчины.