Жители Львова вышли на протест после задержания и избиения мужчины ТЦК

Во Львове жители вышли на стихийный массовый протест после того, как сотрудники ТЦК схватили и избили 20-летнего мужчину. Об этом в среду, 8 июля, сообщает издание «Страна».
По данным СМИ, акция началась еще в светлое время суток, а к ночи количество протестующих значительно увеличилось. Участники скандировали «Позор» и перевернули автомобиль ТЦК, а также прокололи шины и сняли бампер. Издание «Новости Live» подтверждает, что причиной конфликта стало задержание мужчины.
Украинский «24 канал» сообщает о сотнях вышедших на улицы горожан. Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию. О пострадавших не сообщается, передает ТАСС.
До этого в Киеве сотрудники территориального центра комплектования и полиции насильно затолкали в служебный автомобиль мужчину с психическими отклонениями.
В июне жителям Волынской области удалось отбиться лопатами от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине), которые проводили принудительную мобилизацию в районе города Ковеля.