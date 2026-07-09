«Золотой» бензин по 110 и особняк в Ницце: кто на самом деле владеет сетью АЗС СНПС в Подмосковье

ФАС пришла к СНПС с проверкой.
ФАС возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства против шести московских сетей АЗС, повысивших цены на бензин и дизель. Среди попавших под проверку — компания «Серпуховнефтепродуктсервис» (сеть АЗС СНПС), которой владеет и управляет Игорь Ермаков, экс-глава Серпуховского района и бывший председатель Совета депутатов г. о. Серпухов. В местной политике он с 2005 года.
Заправки Ермакова и ранее ругали в Сети, а теперь и подавно.
— Наживаются! Дорого! Откуда такая высокая цена? Будьте готовы к проверке, — пишут недовольные жители Подмосковья.
— Взвинтил цены товарищ Ермаков. Древние терминалы и бензин только для косилок. Не рекомендую, — сообщает другой.
— На этих заправках бодяжили бензин, их штрафовали уже. Мало того, самая дорогая заправка в области, наверное, — пеняет на качество третий.
Причём на качество топлива народ жалуется не в первый раз. Это происходит регулярно с 2019 года.
Судя по последним отзывам, АЗС Ермакова временно приостановили работу. Но, думается, хозяин не внакладе. Он мог успеть продать весь бензин по завышенной цене. В конце июня литр 95-го стоил у него 110 рублей.
Миллиарды в обороте, копейки на налогах.
Серпуховнефтепродуктсервис управляет шестью заправками под вывеской «СНПС» — одна располагается в Чехове, остальные — в Серпухове. Согласно базе СПАРК, компания приносит Игорю Ермакову не менее 316 млн рублей в год, а в удачное время приносила до 600 млн. Однако это общая выручка, чистая прибыль за последние три года составила всего лишь три миллиона рублей.
Серпуховнефтепродуктсервис основан Ермаковым в 1993 году. Изначально компания занималась строительством и реконструкцией важных зданий в Серпухове, например «Детского мира». Позднее возвела несколько АЗС, которые сперва работали под арендованным брендом ТНК, потом под своим собственным.
В портфолио компании 472 госконтракта на треть миллиарда. Среди заказчиков в основном госучреждения Серпухова, в том числе горадминистрация.
На Серпуховнефтепродуктсервис Игоря Ермакова часто, но безуспешно подают в суд. Недавно благосклонная Фемида отклонила иск Росприроднадзора о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Много раз были отбиты иски администрации Серпухова. В одной из тяжб мэрия не только не смогла взыскать с бизнеса Ермакова долги за землю, но и сама осталась ему должна. Из третьей тяжбы видно, что на Серпуховнефтепродуктсервис зарегистрированы 1300 квадратов земли у железнодорожных путей. Там расположились склады: администрация посчитала, что это неправомерно, но опять проиграла в суде.
Отель «Ласточка» по 40 тысяч за выходные.
Помимо заправок, у бывшего главы Серпуховского района есть и другие активы в городе. Везде одна и та же картина: солидная выручка, но чистая прибыль стремится к нулю.
Фирма «Добрый дом» управляет 58 многоквартирными домами в Серпухове. Ежегодная выручка 140−180 млн рублей, чистая прибыль всего от 200 тысяч до 5,5 млн. В федеральных СМИ выходили сюжеты о том, что «Добрый дом» якобы «совершает рейдерские захваты, отнимая дома у других обслуживающих предприятий», действует «открыто и цинично», вопреки мнению жителей.
Организация «Элит-Инвест» ведёт два медцентра под брендом «Целитель» в Серпухове. Выручка — 124 млн, убытки — минус 938 тысяч в прошлом году. С открытием «Целителей» возникли серьёзные проблемы у другого медцентра, по решению суда туда пришли спецназ и госслужбы с целью обеспечения сноса здания.
Самый интересный актив Игоря Ермакова — ООО «Детская спортивно-оздоровительная база “Ласточка”. Это предприятие получило в управление заброшенный пионерский лагерь и превратило его в загородный отель на 80 номеров стоимостью до 40 тысяч рублей за уик-энд. Отдельно оплачиваются мангалы, СПА, питание и прочие радости жизни. “Ласточка” работает по упрощённой системе налогообложения, чистая прибыль в отчётности не превышает 50 тысяч рублей.
Ещё у Ермакова есть ИП, на который оформлен товарный знак «Бобрёнок» — под ним работает магазин стройматериалов в Серпухове.
Особняк в Ницце и гектары недвижимости в Серпухове.
Игорь Ермаков родился в 1968 году в рабочем посёлке Турки Саратовской области, высшее образование получил в Московском авиационном институте, с младых ногтей занимался бизнесом, политике отдал почти четверть века — это всё, что известно о Ермакове по официальным биографиям.
Согласно последней декларации от 2021 года, он заработал 18 млн рублей, у него было 7 с половиной гектаров земель, две трёхкомнатные квартиры, два дома площадью по 300 квадратов и несколько нежилых зданий общим метражом свыше 10 тысяч квадратных метров. Плюс два «ленд крузера», «лексус», «паджеро», мотолодка, пара гидроциклов и ГАЗ-69.
Как выяснил Life.ru, полный тёзка Ермакова, с такой же датой рождения и там же, в саратовской Турке, родившийся, основал SCI ARONDE — компанию во французской Ницце по управлению недвижимостью с уставным капиталом в 1 360 000 евро. Она располагается в историческом особняке на бульваре Гамбета. Апартаменты там стоят как раз 1−1,5 млн евро. Аббревиатура SCI означает, что на её балансе управляемая недвижимость. Впоследствии SCI ARONDE была переписана на полных тёзок супруги и взрослых детей Ермакова. Даты рождения тоже совпадают.
Французская компания здравствует и закрываться не собирается. Когда она только открылась в 2015 году, российский Ермаков ещё лет десять был чиновником.
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