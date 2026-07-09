«Золотой» бензин по 110 и особняк в Ницце: кто на самом деле владеет сетью АЗС СНПС в Подмосковье

На Серпуховнефтепродуктсервис Игоря Ермакова часто, но безуспешно подают в суд. Недавно благосклонная Фемида отклонила иск Росприроднадзора о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Много раз были отбиты иски администрации Серпухова. В одной из тяжб мэрия не только не смогла взыскать с бизнеса Ермакова долги за землю, но и сама осталась ему должна. Из третьей тяжбы видно, что на Серпуховнефтепродуктсервис зарегистрированы 1300 квадратов земли у железнодорожных путей. Там расположились склады: администрация посчитала, что это неправомерно, но опять проиграла в суде.