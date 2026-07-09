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Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет

Потребление алкоголя в России упало до нового минимума с 1997—1998 годов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума с 1997—1998 годов, следует из подсчетов РИА Новости по данным статистики.

Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра — до 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев.

Настолько низкое потребление до этого было в 1997—1998 годах — тогда два года оно держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека.

В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.

Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,02 литра на человека за последние 12 месяцев, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,09 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,69 литра.

Житель Москвы в среднем потреблял 4,6 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 5,96 литра. В Новосибирской области за год было выпито 7,7 литра на человека, в Татарстане — 9,47 литра, а в Свердловской области — 9,98 литра.