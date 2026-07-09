Мэр Львова подтвердил масштабный бунт против ТЦК

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе произошёл массовый бунт против территориальных центров комплектования, по его словам, это произошло в Сыховском районе.
Садовой уточнил, что он устанавливает обстоятельства случившегося.
«По ситуации на Сыхове выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только у меня будет полная и проверенная информация», — написал он в своём блоге.
Напомним, во Львове начался массовый бунт против ТЦК из-за насильственной мобилизации жителя Украины. По данным СМИ, толпа окружила автомобиль территориального центра комплектования и попыталась разбить.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».