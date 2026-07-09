Дурова вновь допросили по делу Telegram во Франции

Французские правоохранительные органы в очередной вызвали Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, на допрос в рамках начатого в 2024 году расследования, сообщает TF1.
По информации телеканала, встреча с представителями следствия длилась более шести часов и стала четвертой по счету в рамках данного расследования.
Адвокаты Дурова, в свою очередь, заявили, что за период расследования не было представлено каких-либо доказательств, подтверждающих выдвинутые против него обвинения. Они также заявили о намерении оспорить действия французских судебных органов в соответствующих судебных инстанциях Евросоюза.
Ранее Дуров также заявил, что считает шифрование в WhatsApp* гигантским обманом пользователей.
*Владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.