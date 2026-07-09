Дурова вновь допросили по делу Telegram во Франции

Адвокаты Дурова, в свою очередь, заявили, что за период расследования не было представлено каких-либо доказательств, подтверждающих выдвинутые против него обвинения. Они также заявили о намерении оспорить действия французских судебных органов в соответствующих судебных инстанциях Евросоюза.