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Дурова вновь допросили по делу Telegram во Франции

Французские следователи шесть часов допрашивали Дурова.

Источник: Аргументы и факты

Французские правоохранительные органы в очередной вызвали Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, на допрос в рамках начатого в 2024 году расследования, сообщает TF1.

По информации телеканала, встреча с представителями следствия длилась более шести часов и стала четвертой по счету в рамках данного расследования.

Адвокаты Дурова, в свою очередь, заявили, что за период расследования не было представлено каких-либо доказательств, подтверждающих выдвинутые против него обвинения. Они также заявили о намерении оспорить действия французских судебных органов в соответствующих судебных инстанциях Евросоюза.

Ранее Дуров также заявил, что считает шифрование в WhatsApp* гигантским обманом пользователей.

*Владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

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