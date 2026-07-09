Американские снаряды попали в иранскую больницу: учреждение повреждено

В Иране обломки снарядов попали в здание больницы. Медицинское учреждение имени имама Али получило повреждения. Больница расположена в портовом городе Чабахар, оповестила телерадиовещательная корпорация IRIB.
«В Чабахаре были атаковали два морских пирса и диспетчерская вышка управления морским движением», — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп несколькими часами ранее заявил, что не уверен в желании достичь договоренностей с Тегераном. Он подчеркнул, что американцы готовы «играть в игры» с Тегераном. При этом в необходимости мирной сделки он усомнился.