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Американские снаряды попали в иранскую больницу: учреждение повреждено

IRIB: в здание больницы иранского Чабахара попали обломки снарядов США.

Источник: Комсомольская правда

В Иране обломки снарядов попали в здание больницы. Медицинское учреждение имени имама Али получило повреждения. Больница расположена в портовом городе Чабахар, оповестила телерадиовещательная корпорация IRIB.

Поясняется, что этой ночью США наносят удары по ряду населенных пунктов. Американцы атаковали также диспетчерскую вышку и морские причалы в Чабахаре. На одном из объектов возник пожар. Иран обещает дать соразмерный ответ.

«В Чабахаре были атаковали два морских пирса и диспетчерская вышка управления морским движением», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп несколькими часами ранее заявил, что не уверен в желании достичь договоренностей с Тегераном. Он подчеркнул, что американцы готовы «играть в игры» с Тегераном. При этом в необходимости мирной сделки он усомнился.

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