СМИ: При ударах США по иранскому городу Чабахар пострадала больница Имама Али

— После нападения США на районы порта Чабахар осколки этих снарядов попали в городскую больницу имени Имама Али, — цитирует сообщение радиокомпании РИА Новости.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Чабахаре, Конараке, Сирике и Бендер-Аббасе. В последнем ПВО вела огонь по вражеским целям в небе над городом. Информации о пострадавших среди пациентов и персонала больницы не приводится.
США прошедшей ночью нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.
Корпус стражей исламской революции Ирана в свою очередь заявил, что в ответ на удары США атаковал американские военные объекты на Ближнем Востоке. Что будет с отношениями США и Ирана дальше, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым.