Трамп показал фото горящего объекта и назвал новую волну ударов по Ирану возмездием

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая волна американских ударов по Ирану является возмездием за якобы иранские атаки на суда в Ормузском проливе. Об этом Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Американский лидер опубликовал фото горящего объекта. Предположительно, это фото последствий ударов США на Иран. Трамп пригрозил, что американские атаки могут усилиться.
«Это возмездие за вчерашние удары по судам со стороны Ирана. Если это повторится, будет еще хуже», — написал Трамп.
Накануне на юге Ирана в портовом городе Бендер-Аббас прогремели взрывы, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).
Также американцы предпринимают попытки атаковать объекты в Иране ночью 9 июля.
Тем временем Европа поражена ходам Трампа по Ирану. На Западе начинают понимать, что на США больше нельзя полагаться.