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«Сплотиться вокруг Бернэма»: как проходит борьба за пост премьера Британии

Sky News: единственный соперник Бернэма не стал бороться за пост премьера.

Источник: Комсомольская правда

В Британии пройдут выборы на фоне заявления нынешнего премьер-министра Кира Стармера о желании покинуть пост. Главным кандидатом является бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Его единственный соперник, член парламента Ал Карнс не стал выдвигаться на пост премьера. Он не намерен вступать в гонку, транслирует телеканал Sky News.

Ал Карнс заявил, что не хочет тратить три месяца на внутренние выборы. Теперь только бывший мэр Большого Манчестера является кандидатом в премьеры Британии.

«Нужно сплотиться вокруг Бернэма», — призвал Ал Карнс.

Энди Бернэм поблагодарил Кира Стармера за работу и заявил, что его уход открывает переходный период для Лейбористской партии. Этот процесс, по его словам, должен пройти организованно и ответственно. К отставке Кира Стармера призвали порядка сотни депутатов.

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