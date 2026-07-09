В Иране осколки снарядов от ударов США попали в больницу

В результате ударов военных Соединённых Штатов осколки снарядов попали в медучреждение в Иране, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
Это произошло в городе Чабахар на юге Ирана, осколки попали в больницу Имама Али.
«После нападения США на районы порта Чабахар осколки этих снарядов попали в городскую больницу имени Имама Али», — говорится в сообщении.
Кроме того, в здании аэропорта в Ираншахре на юго-востоке Ирана прогремел взрыв.
«Местные источники сообщают о взрыве в здании и на взлётной полосе аэропорта в городе Ираншахр, оттуда идёт дым», — сказано в публикации.
Напомним, военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Пентагоне заявили, что речь идёт об «ответе на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».
В ответ Иран нанёс удары по военным объектам США.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.