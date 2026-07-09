«Золотым» юбилярам семейной жизни предложили доплачивать за детей и внуков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. «Золотым» юбилярам семейной жизни, которые прожили в браке более 50 лет, надо установить отдельную выплату в зависимости от количества детей и внуков. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Тем, кто прожил с браке более 50 лет, надо доплачивать отдельно в зависимости от количества детей и даже внуков», — сказал Гриб.
Он отметил, что тем, кто прожил в браке полвека, «однозначно» надо выплачивать не менее одного минимального размера оплаты труда, причем выплаты должны быть как федеральные, так и региональные.
«Считаю, что надо вводить федеральную выплату и инициировать, чтобы регионы обязательно выплачивали и свои, в зависимости от бюджета. Полвека в браке — это пример для всех российских семей, особенно с учетом количества разводов, и с учетом того, что это огромный вклад душевных и физических сил в создание своей семьи, в воспитание своих детей», — сказал Гриб.
Он также высказался за установление выплат для тех, кто прожил в браке не менее 25 лет.
«Я бы предложил тем, кто прожил в браке четверть века, прошел серебряную свадьбу, предусмотреть поощрение в размере хотя бы 5 тыс. рублей. Это тоже будет подчеркивать важность брака и института семьи в России», — отметил замсекретаря ОП.