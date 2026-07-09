«Золотым» юбилярам семейной жизни предложили доплачивать за детей и внуков

«Считаю, что надо вводить федеральную выплату и инициировать, чтобы регионы обязательно выплачивали и свои, в зависимости от бюджета. Полвека в браке — это пример для всех российских семей, особенно с учетом количества разводов, и с учетом того, что это огромный вклад душевных и физических сил в создание своей семьи, в воспитание своих детей», — сказал Гриб.