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«Золотым» юбилярам семейной жизни предложили доплачивать за детей и внуков

Тем, кто прожил в браке полвека, надо выплачивать не менее одного минимального размера оплаты труда, причем выплаты должны быть как федеральные, так и региональные, считает замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. «Золотым» юбилярам семейной жизни, которые прожили в браке более 50 лет, надо установить отдельную выплату в зависимости от количества детей и внуков. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Тем, кто прожил с браке более 50 лет, надо доплачивать отдельно в зависимости от количества детей и даже внуков», — сказал Гриб.

Он отметил, что тем, кто прожил в браке полвека, «однозначно» надо выплачивать не менее одного минимального размера оплаты труда, причем выплаты должны быть как федеральные, так и региональные.

«Считаю, что надо вводить федеральную выплату и инициировать, чтобы регионы обязательно выплачивали и свои, в зависимости от бюджета. Полвека в браке — это пример для всех российских семей, особенно с учетом количества разводов, и с учетом того, что это огромный вклад душевных и физических сил в создание своей семьи, в воспитание своих детей», — сказал Гриб.

Он также высказался за установление выплат для тех, кто прожил в браке не менее 25 лет.

«Я бы предложил тем, кто прожил в браке четверть века, прошел серебряную свадьбу, предусмотреть поощрение в размере хотя бы 5 тыс. рублей. Это тоже будет подчеркивать важность брака и института семьи в России», — отметил замсекретаря ОП.