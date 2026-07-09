В Хабаровском крае 9 июля ожидается кратковременные дожди и умеренный ветер

В центральных районах местами ожидаются кратковременные дожди, за исключением Советско Гаванского и Ванинского муниципальных округов — там существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура будет колебаться от +7 до +21 градуса, днём — от +19 до +30 градусов. Ветер восточный и юго восточный, 2−12 м/с.