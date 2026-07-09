Правила рыболовства напомнили промысловикам-любителям Хабаровского края

Для обычной любительской рыбалки главные орудия — удочка или спиннинг. Но и в этом вопросе совсем без ограничений не обходится. Согласно правилам, на одного гражданина разрешается не более 10 крючков на всех удильных орудиях лова. То есть если у рыбака с собой несколько удочек, суммарное количество крючков не должно превышать этой цифры. При этом на одну снасть можно ставить и одинарные, и двойные, и тройные крючки — главное, чтобы общее число не выходило за рамки дозволенного.