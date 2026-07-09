Правила рыболовства напомнили промысловикам-любителям Хабаровского края

Любительское рыболовство в Хабаровском крае — одно из самых демократичных в стране. Отдельной лицензии не нужно, ловить можно бесплатно на большинстве водоёмов. Но нюансы всё же есть. О том, как не нарушить закон, какие снасти разрешены, сколько рыбы можно забрать домой, выяснил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
Когда речь заходит о любительской рыбалке, у многих создаётся иллюзия полной свободы: взял удочку, поехал на речку, поймал — и всё в порядке. На самом деле российское законодательство в этой сфере достаточно свободное, но не безграничное. Первое, что нужно знать: ловить можно почти везде. Запретные зоны — это особо охраняемые природные территории, рыбоводные участки, где хозяйства выращивают молодь, защитные зоны гидротехнических сооружений и иногда объекты Министерства обороны.
Главный документ, который должен изучить каждый уважающий себя рыбак, — Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в действующей редакции. Это своего рода «букварь рыбака», где прописано буквально всё: от разрешённых орудий лова до суточных норм вылова и перечня рек, где действуют нерестовые запреты. И здесь важно понимать: есть рыбалка свободная и бесплатная, а есть организованная — на специальных рыболовных участках. Путать их нельзя.
Что можно и что нельзя.
Для обычной любительской рыбалки главные орудия — удочка или спиннинг. Но и в этом вопросе совсем без ограничений не обходится. Согласно правилам, на одного гражданина разрешается не более 10 крючков на всех удильных орудиях лова. То есть если у рыбака с собой несколько удочек, суммарное количество крючков не должно превышать этой цифры. При этом на одну снасть можно ставить и одинарные, и двойные, и тройные крючки — главное, чтобы общее число не выходило за рамки дозволенного.
Для спиннингистов, которые в рыбалке используют блёсны, воблеры и другие искусственные приманки, также определена своя норма — не более четырёх на одного человека. А вот что касается сетей, то тут уже история другая. Как рассказали нашему корреспонденту в комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края, для обычной «дикой» рыбалки любые сетевые орудия категорически запрещены.
— Что касается сетей, исключения из правил всё-таки есть. Для любительского промысла в Хабаровском крае, согласно нормам законодательства, выделяются платные рыболовные участки — там разрешена ловля сетями. Но с обязательным условием — орудие лова должно быть зарегистрировано в Амурском территориальном управлении Росрыболовства. Соответствующее заявление можно подать даже через портал «Госуслуги», — рассказал глава ведомства Никита Король.
Что касается полного перечня запрещённых при свободном любительском рыболовстве орудий лова, то с ним можно также ознакомиться в документе, о котором мы написали выше. Там, помимо сетей, например, взрывчатые и токсичные вещества, электроток, колющие орудия типа острог, огнестрельное оружие (если речь не идёт о добыче морских млекопитающих). Также нельзя использовать такие способы, как багрение (протягивание багра или крюка для зацепа рыбы), глушение (удары по воде или льду) и гон (загон рыбы в орудие лова с помощью шума). Всё это квалифицируется как браконьерство.
Платные участки.
Что касается платных участков для организованной любительской рыбалки, то тут у жителей Хабаровского края просто огромный выбор. Чего стоит хотя бы то, что из пятисот территорий, определённых в стране под эти цели, на наш регион приходится 102 — это пятая часть! Почти все участки предоставлены в пользование юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям: рыбак приходит, получает путёвку, ловит ровно столько, сколько там указано, разрешёнными орудиями, и после рыбалки делает отметку. Узнать, кому принадлежит тот или иной участок и где купить путёвку, можно на сайте Амурского территориального управления Росрыболовства.
Что поймал — не всё твоё.
Особое внимание рыбакам-любителям стоит уделить блоку правил, посвящённому нормам добычи рыбы. В нём прописаны виды и количество рыбы, которое можно выловить за день. Причём, если рыбак остаётся на водоёме более суток, разрешается взять две нормы. Исключение делается лишь для особо ценных видов, таких как ауха, желтощёк или сом Солдатова — для них даже при многодневной рыбалке можно забрать не более одной суточной нормы.
По закону, в реках, озёрах и притоках Хабаровского края нормы следующие: карась — 20 штук в сутки, сазан — 5 штук, щука — 5 штук, сом амурский — 5 штук, сиг — 10 штук, верхогляд — 5 штук, краснопёрка — 10 штук, жерех — 10 штук, лещ — 5 штук, змееголов — 5 штук, ленок — 5 штук, хариус — 30 штук, проходные формы кунджи и мальмы — по 5 штук, корюшка азиатская зубастая — 100 штук, таймень — одна штука. Что касается симы, то в её случае нормы дифференцируются: на речных рыболовных участках по путёвке — 5 штук, на морских — 2 штуки.
Если говорить о тихоокеанских лососях — главной ценности дальневосточных рек, — то здесь цифры другие: горбуша без путёвки — 7 штук, по путёвке — 40; кета без путёвки для внутренних водных объектов — 7 штук, по путёвке — 30. Нерку и кижуча без путёвки ловить вообще нельзя — только по путёвке, и норма там 5 штук каждого вида.
Иногда лучше отпустить.
Есть ситуации, которые знакомы, наверное, всем любителям рыбной ловли: идёшь на щуку или сазана, а в руки попадается запрещённый вид. Или зачастую рыба и вовсе не достигла промыслового размера. Да, габариты особей также прописаны в правилах. Например, сазан в бассейне реки Амур, чтобы его можно было добыть, должен быть не менее 42 сантиметров в длину, щука — 50 сантиметров, а ленок — 45 сантиметров. Как же действовать по закону?
Главное правило — если на крючок попалось то, что ловить нельзя, то рыбу нужно отпустить в естественную среду обитания. И процесс этот лучше не откладывать, чтобы затем не тратить долгое время на дачу объяснений инспектору «Рыбнадзора». Запрет понятен — он напрямую связан с заботой о воспроизводстве запасов рыбы.
Но и это ещё не всё. Перед тем как отправиться на любительский промысел, рыбакам необходимо свериться с календарём. Так, в Хабаровском крае в зависимости от сезона вводятся сезонные нерестовые запреты на лов рыбы. Для каждого из муниципалитетов, где находятся водные объекты, пригодные для рыбной ловли, — сроки свои.
— Соответствующая информация отражена в приложении к Правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Например, в Хабаровске запрет вводится с 1 сентября по 10 ноября. Но есть исключения для тех, кто ловит рыбу по путёвкам на рыболовных участках, — уточнил глава комитета рыбного хозяйства.
Рыбные места.
Любительское рыболовство в Хабаровском крае — занятие для души. И именно жителям нашего региона особенно повезло с разнообразием как мест для такого активного отдыха, так и множеством видов рыбы. Для тихой рыбалки выходного дня идеально подходят Тунгуска, Петропавловское озеро или любой проточный водоём в пригороде Хабаровска.
«Карася, коня-губаря или косатку поймаете обязательно», — обещают бывалые рыбаки. Тем, кто мечтает о настоящем трофее — хариусе, ленке или знаменитом таймене, — дорога в горные реки: Хор, Анюй, Тугуру, а также в реки Советско-Гаванского и Охотского районов. Правда, подготовка там нужна серьёзная: плавсредство с мотором, надёжное снаряжение, а иногда и вертолёт. Но трофей того стоит: в десятке мировых рекордов по тайменю как минимум пять — из наших рек.