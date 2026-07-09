Пенсионеру за 209 кустов мака грозит 8 лет тюрьмы

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя села Рощино, который выращивал на приусадебном участке опийный мак в крупном размере. Об этом сообщает MAX-канал МВД региона.
Сотрудники полиции обнаружили на огороде в частном домовладении подозреваемого 209 растений. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые культуры являются маком, содержащим наркотические вещества. Общая масса растений составила 1380 граммов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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