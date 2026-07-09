УЕФА может не пустить российские команды из-за давления трех стран

УЕФА может заблокировать возвращение российских команд на международную арену из-за давления футбольных ассоциаций Англии, Германии и Франции. Об этом в среду, 8 июля, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По информации издания, крупнейшие западноевропейские ассоциации по-прежнему категорически против возвращения российских команд. В 2023 году УЕФА уже отказывался от допуска юниорских команд России до соревнований под давлением своих членов. Отмечается, что президент организации Александр Чеферин, планирующий переизбираться в 2027 году, не рискнет идти против значительной части электората.
ФИФА занимает более открытую позицию, что может привести к конфликту с УЕФА. Ранее УЕФА осудил решение ФИФА по допуску игрока сборной США до матча чемпионата мира. В УЕФА отказались комментировать решение МОК об отмене ограничений для российских спортсменов, говорится в сообщении.
7 июля Международный олимпийский комитет решил восстановить членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Тогда же появились сообщения, что ФИФА рассмотрит вопрос о допуске российских клубов и сборных на турниры.
Тогда министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение МОК о восстановлении в правах Олимпийского комитета России стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны.