УЕФА может не пустить российские команды из-за давления трех стран

По информации издания, крупнейшие западноевропейские ассоциации по-прежнему категорически против возвращения российских команд. В 2023 году УЕФА уже отказывался от допуска юниорских команд России до соревнований под давлением своих членов. Отмечается, что президент организации Александр Чеферин, планирующий переизбираться в 2027 году, не рискнет идти против значительной части электората.