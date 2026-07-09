Дмитрий Демешин: Жители Хабаровского края поборются за миллион рублей на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вручил награды победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Конкурс проводится по поручению президента России. В этом году появилась новая номинация «Второй старт» для участников специальной военной операции. Победителем в ней стал Андрей Никулин-Егеров, монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Лучшим специалистом по эксплуатации беспилотных авиационных систем признан Артем Киркалов, педагог Детского технопарка «Кванториум». «Хабаровский край всегда славился людьми труда. Продолжим поддерживать тех, кто честно работает, и тем самым помогает региону развиваться», — отметил губернатор. Победители краевого этапа представят регион на федеральном уровне. Главный приз — 1 млн рублей. Также губернатор вручил награды победителям краевого этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», лучшим муниципалитетам и специалистам по охране труда.