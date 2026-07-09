В РФ хотят запретить работодателям назначать испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет с 1 сентября

Работодатели в РФ не смогут назначать испытательный срок для женщин с детьми, которым не исполнилось трёх лет. Этот запрет начнёт действовать с 1 сентября, информирует член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Принимая данный закон, мы прежде всего думали о том, что женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком, нуждаются в социальной и профессиональной адаптации. И поэтому, выходя только на работу, сталкиваясь с испытательным сроком, она, конечно, проигрывает по сравнению с другими соискателями», — так объяснила Бессараб введение нового закона в интервью ТАСС.
Депутат подчеркнула необходимость защитить психоэмоциональное состояние молодой матери и дать ей возможность спокойно войти в трудовой процесс.
При этом некоторые эксперты считают, что новый закон, который должен защитить молодых мам, может привести к тому, что компании станут внимательнее оценивать соискателей еще на этапе собеседования и чаще отказывать под другими предлогами.
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