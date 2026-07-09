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Представитель штаба ВС НАТО О’Доннелл пригрозил Британии

Представитель штаба объединённых Вооружённых сил Североатлантического альянса в Европе полковник Мартин О’Доннелл заявил, что Британия может лишиться высокого поста в структуре НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Представитель штаба объединённых Вооружённых сил Североатлантического альянса в Европе полковник Мартин О Доннелл заявил, что Британия может лишиться высокого поста в структуре НАТО.

Он уточнил, что это связано с расходами на оборону. Их следует увеличить до 3,5 процента ВВП. По словам О Доннелла, это «связано с большими рисками, если Британия или любой другой член НАТО не будет выполнять свои обязательства».

«То, что с первых лет альянса пост заместителя Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе был британским, а Верховного главнокомандующего — американским, вовсе необязательно означает, что так будет всегда», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью британской газете The Times.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в НАТО. По его словам, США, тратя на Североатлантический альянс многомиллиардные суммы и защищая союзников, взамен не получают ничего.

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