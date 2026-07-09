Представитель штаба ВС НАТО О’Доннелл пригрозил Британии

Представитель штаба объединённых Вооружённых сил Североатлантического альянса в Европе полковник Мартин О Доннелл заявил, что Британия может лишиться высокого поста в структуре НАТО.
Он уточнил, что это связано с расходами на оборону. Их следует увеличить до 3,5 процента ВВП. По словам О Доннелла, это «связано с большими рисками, если Британия или любой другой член НАТО не будет выполнять свои обязательства».
«То, что с первых лет альянса пост заместителя Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе был британским, а Верховного главнокомандующего — американским, вовсе необязательно означает, что так будет всегда», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью британской газете The Times.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в НАТО. По его словам, США, тратя на Североатлантический альянс многомиллиардные суммы и защищая союзников, взамен не получают ничего.