Трамп после ударов по Ирану заявил о желании Тегерана заключить сделку

Хозяин Белого дома Дональд Трамп оценил текущую ситуацию в конфликте США с Ираном. По его данным, представители от Тегерана связывались с американцами по теме возможной мирной сделки. Так Дональд Трамп сказал в диалоге с журналистами после саммита НАТО.