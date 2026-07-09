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Трамп после ударов по Ирану заявил о желании Тегерана заключить сделку

Трамп: представители Ирана связывались с США по теме мирной сделки.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп оценил текущую ситуацию в конфликте США с Ираном. По его данным, представители от Тегерана связывались с американцами по теме возможной мирной сделки. Так Дональд Трамп сказал в диалоге с журналистами после саммита НАТО.

Президент США при этом усомнился в целесообразности соглашения с Ираном. Он считает, что Тегеран не будет соблюдать условия.

«Они очень хотят сделки. Они звонили не так давно, они хотят сделки. Я просто не знаю, заслуживают ли они заключения соглашения», — сказал Дональд Трамп.

Американская администрация тем временем усиливает атаки на Иран. Новые удары будут масштабнее предыдущих, пишет Reuters. По данным представителя администрации США, Вашингтон желает ослабить Иран. Американцы намерены изменить обстановку в Ормузском проливе.

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