Дурова в четвертый раз допросили в Париже по делу о Telegram

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в четвертый раз допросили в Париже в рамках расследования, начатого в 2024 году. Об этом в среду, 8 июля, сообщило агентство AFP.
— В среду основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров более шести часов допрашивался следственными судьями, расследующими возможную причастность его мессенджера к преступной деятельности, — говорится в публикации.
Адвокаты Дурова заявляют, что до сих пор нет доказательств, подтверждающих обвинения в его адрес. Допрос стал четвертым с момента начала расследования.
24 февраля СМИ сообщили, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Журналисты уточнили, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием его мессенджера, превысило 153 тысячи, при этом из них 33 тысячи составляют преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности.
12 февраля Павел Дуров высказался, что устранение конкуренции среди мессенджеров снизит качество жизни и безопасности общения граждан. Бизнесмен привел в пример китайскую платформу WeChat, которая в начале 2010-х стала «абсолютным лидером» в конкурентной среде, предложив китайским пользователям лучший сервис.