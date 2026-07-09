В Хабаровском крае с 9 по 11 июля ждут сильные дожди и ливни с грозами

Жителей и гостей Хабаровского края просят заранее позаботиться о своей безопасности. Для этого следует очистить от мусора водосборные канавы на своей и прилегающей территории, поднять ценные вещи и технику на возвышенность, заготовить мостки, доски и опоры. Последние нужны для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.