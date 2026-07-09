В Хабаровском крае с 9 по 11 июля ждут сильные дожди и ливни с грозами

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о сильных осадках в регионе с 9 по 11 июля. Дожди и ливни с грозами ожидаются на территории южных и центральных районов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вместе с этим Дальневосточное УГМС прогнозирует на реках подъем уровня воды на 0,8−1,5 метра, местами с выходом воды на пойму. Помимо прочего, есть вероятность достижения отметок неблагоприятного явления на малых реках. Однако более точные прогнозы станут известны уже по фактически выпавшим осадкам.
Как отметили в ведомстве, наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка предполагается в Хабаровском, Амурском, Нанайском районах, районе имени Лазо, а также в Вяземском и Бикинском округах.
Жителей и гостей Хабаровского края просят заранее позаботиться о своей безопасности. Для этого следует очистить от мусора водосборные канавы на своей и прилегающей территории, поднять ценные вещи и технику на возвышенность, заготовить мостки, доски и опоры. Последние нужны для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.
Кроме того, перед паводком важно освободить подвалы от имущества и продовольствия, вывести животных и птиц из подтапливаемых помещений, уплотнить притворы дверей, окон подвальных и первых этажей. В меры безопасности входит и пункт о закрытии вентиляционных отверстий в подвальных помещениях.
В случае происшествий следует звонить на номер «112».