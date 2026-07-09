Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае с 9 по 11 июля ждут сильные дожди и ливни с грозами

На реках прогнозируют подъём уровней воды.

Источник: Хабаровский край сегодня

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает о сильных осадках в регионе с 9 по 11 июля. Дожди и ливни с грозами ожидаются на территории южных и центральных районов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Вместе с этим Дальневосточное УГМС прогнозирует на реках подъем уровня воды на 0,8−1,5 метра, местами с выходом воды на пойму. Помимо прочего, есть вероятность достижения отметок неблагоприятного явления на малых реках. Однако более точные прогнозы станут известны уже по фактически выпавшим осадкам.

Как отметили в ведомстве, наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка предполагается в Хабаровском, Амурском, Нанайском районах, районе имени Лазо, а также в Вяземском и Бикинском округах.

Жителей и гостей Хабаровского края просят заранее позаботиться о своей безопасности. Для этого следует очистить от мусора водосборные канавы на своей и прилегающей территории, поднять ценные вещи и технику на возвышенность, заготовить мостки, доски и опоры. Последние нужны для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Кроме того, перед паводком важно освободить подвалы от имущества и продовольствия, вывести животных и птиц из подтапливаемых помещений, уплотнить притворы дверей, окон подвальных и первых этажей. В меры безопасности входит и пункт о закрытии вентиляционных отверстий в подвальных помещениях.

В случае происшествий следует звонить на номер «112».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше