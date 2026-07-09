Учёный объяснил, как конструкция лифтов глушит мобильную связь

При этом потеря сигнала происходит далеко не в каждом здании. В современных бизнес-центрах, торговых комплексах и жилых домах всё чаще устанавливают внутренние системы распределения сигнала или специальные ретрансляторы, которые обеспечивают устойчивое покрытие внутри помещений, включая лифтовые шахты. После выхода из кабины смартфону обычно требуется несколько секунд, чтобы обнаружить ближайшую базовую станцию, заново зарегистрироваться в сети и восстановить передачу данных.