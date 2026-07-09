В Советской Гавани обновляют дорожную сеть по нацпроекту

Особое внимание уделено улице Ленина — одной из главных транспортных магистралей населённого пункта. На участке уже уложен асфальт и нанесена разметка. Важность работ связана с тем, что вблизи улицы расположены значимые социальные объекты — больница, Дом культуры, школы.