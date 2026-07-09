Рособрнадзор разработает модель проведения устного экзамена по истории

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рособрнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников, который должны ввести в 2028 году, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
«Принято решение, что в 9-х классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена», — сказал Музаев.
Он отметил, что ведомство планирует с каждый годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников.