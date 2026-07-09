Bloomberg: производство ракет для ЗРК Patriot займёт у Киева годы

«Некоторые детали, например, корпус снарядов, относительно просты в изготовлении, но многие другие — нет. Производство твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей PAC-3», — написал автор.