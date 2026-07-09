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Bloomberg: производство ракет для ЗРК Patriot займёт у Киева годы

Для производства собственных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot Украине потребуются годы, сообщает Bloomberg.

Источник: Аргументы и факты

Для производства собственных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot требуются годы, сообщает Bloomberg.

В материале сказано, что речь идёт о ракетах, которые президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может позволить производить Украине.

«Реализовать предложение президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Украине производить собственные перехватчики Patriot, будет непросто и не быстро», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, «производство одной ракеты занимает годы, а в краткосрочной перспективе эти снаряды Украине не помогут».

«Некоторые детали, например, корпус снарядов, относительно просты в изготовлении, но многие другие — нет. Производство твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей PAC-3», — написал автор.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Напомним, по словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США допускают возможную передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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