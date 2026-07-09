Для производства собственных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot требуются годы, сообщает Bloomberg.
В материале сказано, что речь идёт о ракетах, которые президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может позволить производить Украине.
«Реализовать предложение президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Украине производить собственные перехватчики Patriot, будет непросто и не быстро», — говорится в сообщении.
По словам экспертов, «производство одной ракеты занимает годы, а в краткосрочной перспективе эти снаряды Украине не помогут».
«Некоторые детали, например, корпус снарядов, относительно просты в изготовлении, но многие другие — нет. Производство твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности и стабильного качества будет намного труднее, так же, как и небольших рулевых двигателей PAC-3», — написал автор.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Напомним, по словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США допускают возможную передачу Украине лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.