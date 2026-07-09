Трамп привез на саммит НАТО делегацию из 1400 человек: как самоутверждается президент США

«Все эти тысячи ног — это его ноги. И куда он идет, туда они идут. Это для его психологического статуса, мегамасштабности его личности… Эта делегация — прообраз всего масштаба. В его понимании: ему вообще все должны», — констатировала Ирина Куршакова.