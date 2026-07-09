Трамп привез на саммит НАТО делегацию из 1400 человек: как самоутверждается президент США

Президент США Дональд Трамп собрал вокруг себя огромную делегацию для поездки в Турцию на саммит НАТО. Он привез в Анкару 1400 человек. Психолог Ирина Куршакова объяснила в интервью KP.RU, зачем Дональду Трампу столько дипломатов и прислуги. Она назвала огромную делегацию «профессиональной пылью в глаза».
Эксперт считает, что американский лидер таким образом утверждается в своей силе. Дональд Трамп уверен, что все ему должны, резюмировала психолог.
«Все эти тысячи ног — это его ноги. И куда он идет, туда они идут. Это для его психологического статуса, мегамасштабности его личности… Эта делегация — прообраз всего масштаба. В его понимании: ему вообще все должны», — констатировала Ирина Куршакова.
Союзники США в НАТО столкнулись с жесткой позицией Дональда Трампа по альянсу. Он омрачил саммит в Турции жалобами на ситуацию с Гренландией.