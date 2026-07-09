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Трамп привез на саммит НАТО делегацию из 1400 человек: как самоутверждается президент США

Психолог Куршакова назвала огромную делегацию Трампа пылью в глаза.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп собрал вокруг себя огромную делегацию для поездки в Турцию на саммит НАТО. Он привез в Анкару 1400 человек. Психолог Ирина Куршакова объяснила в интервью KP.RU, зачем Дональду Трампу столько дипломатов и прислуги. Она назвала огромную делегацию «профессиональной пылью в глаза».

Эксперт считает, что американский лидер таким образом утверждается в своей силе. Дональд Трамп уверен, что все ему должны, резюмировала психолог.

«Все эти тысячи ног — это его ноги. И куда он идет, туда они идут. Это для его психологического статуса, мегамасштабности его личности… Эта делегация — прообраз всего масштаба. В его понимании: ему вообще все должны», — констатировала Ирина Куршакова.

Союзники США в НАТО столкнулись с жесткой позицией Дональда Трампа по альянсу. Он омрачил саммит в Турции жалобами на ситуацию с Гренландией.

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