В Госдуме рассказали, когда проиндексируют маткапитал

«В 2027 году материнский капитал должны проиндексировать с 1 февраля. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2 процента», — сказал Говырин.