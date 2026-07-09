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В Госдуме рассказали, когда проиндексируют маткапитал

Говырин: маткапитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, прогнозный размер индексации в настоящий момент составляет около 5,2%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«В 2027 году материнский капитал должны проиндексировать с 1 февраля. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2 процента», — сказал Говырин.

Депутат отметил, что индексация затронет и остаток средств на сертификате, если семья использовала капитал частично или пока не распоряжалась им.

«Поэтому семьям, которые планируют крупные расходы на жилье или образование, стоит учитывать февральский пересчет. После него доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически, подавать отдельное заявление ради пересчета обычно не требуется», — добавил он.

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