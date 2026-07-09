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Семь пожаров потушили за сутки в Хабаровском крае

Особый противопожарный режим продолжает действовать в восьми муниципальных образованиях края.

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. Пожарные потушили семь техногенных пожаров, один из них — в жилом секторе, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Самый заметный пожар произошёл в посёлке Хурба Комсомольского района. На частной территории загорелся гараж из бруса: огонь повредил стену и деревянные конструкции крыши, а также перекинулся на беседку, забор и отдельно стоящий дровяник. Полностью справиться с возгоранием удалось за три часа. Пострадавших нет, причины пожара устанавливают специалисты.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в восьми муниципальных образованиях края: Верхнебуреинском, Охотском, районе имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. В лесах сохраняется II-IV класс пожарной опасности.

Кроме того, пожарные и спасатели шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Ещё один раз спасателей МЧС привлекали для аварийно-спасательных и других неотложных работ.

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