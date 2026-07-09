Врач рассказала, как собрать аптечку в отпуск с ребенком

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. При поездке в отпуск с ребенком важно взять с собой средства от температуры, от ожогов, от расстройства желудка, а также антигистаминные препараты, сообщила РИА Новости клинический фармаколог краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке кандидат медицинских наук Юлия Феоктистова.
«Первое, с чем может столкнуться семья, путешествующая с малышом, — укачивание в транспорте. Таблетки помогут предотвратить тошноту. Солнцезащитные средства непременно должны быть в аптечке. Возьмите крем или спрей с SPF не ниже 50», — сказала врач.
Она отметила, что также стоит взять средство для лечения солнечных ожогов.
«После укусов насекомых при появлении отеков могут понадобиться антигистаминные препараты. Лучше использовать препараты второго или третьего поколения, не вызывающие сонливости, например, на основе цетиризина», — отметила Феоктистова.
По ее словам, важно взять с собой препарат от температуры, специальные охлаждающие средства — гипотермические пакеты для детей, детские охлаждающие или жаропонижающие пластыри. Но если температура повышается повторно, нужно обратиться за медпомощью.
Кроме того, стоит захватить препараты от насморка и боли в горле. Выбирая капли, нужно обращать внимание на возраст, указанный на упаковке. Применять любые сосудосуживающие капли можно не более двух-трех дней, добавила врач.
«В поездках у детей нередки расстройства желудка и кишечника. В аптечке должны быть энтеросорбенты. От ссадин, ушибов и синяков берите в дорогу перекись водорода, йод или зеленку — лучше в форме карандаша, пластырь. В дорожной аптечке для ребенка должны быть вата, бинты, спиртовые салфетки, мазь “Спасатель”, — рассказала Феоктистова.
Она также посоветовала взять электронный градусник и антисептик для рук. Выбирать лекарства лучше с рекомендуемой температурой хранения до 30 градусов. Важно проверять сроки годности у всех препаратов, а аптечку хранить в недоступном для детей месте, напомнила врач.