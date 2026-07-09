Врач рассказала, как собрать аптечку в отпуск с ребенком

«В поездках у детей нередки расстройства желудка и кишечника. В аптечке должны быть энтеросорбенты. От ссадин, ушибов и синяков берите в дорогу перекись водорода, йод или зеленку — лучше в форме карандаша, пластырь. В дорожной аптечке для ребенка должны быть вата, бинты, спиртовые салфетки, мазь “Спасатель”, — рассказала Феоктистова.