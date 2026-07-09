Хабаровчанка клюнула на вакансию с «карточками» и потеряла все сбережения

В Хабаровске 52-летняя жительница Индустриального района стала жертвой мошенников после предложения о подработке в интернете. Женщине обещали заработок на создании карточек товаров для маркетплейсов, сообщает hab.aif.ru.
Предложение пришло в мессенджере в середине июня. Горожанке объяснили, что сначала нужно пройти платное обучение, после чего она перевела задаток по указанным реквизитам. Затем ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками финансового регулятора. Они заявили, что деньги ушли на мошеннические реквизиты, из-за чего её счета якобы попали в чёрный список, банковские продукты заблокированы, а в перспективе ей может грозить уголовное дело.
Под этим давлением хабаровчанку убедили «спасти» накопления и перевести 243 тысячи рублей на «безопасный счёт». После этого мошенники заявили, что нужно «обнулить кредитную историю»: женщина сняла самозапрет на кредиты, оформила кредитную карту на 100 тысяч рублей и тоже отправила эти деньги аферистам.
Злоумышленники сказали ждать возврата средств три недели, но спустя две с половиной недели горожанка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 343 тысячи рублей.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.