Хабаровчанка клюнула на вакансию с «карточками» и потеряла все сбережения

Предложение пришло в мессенджере в середине июня. Горожанке объяснили, что сначала нужно пройти платное обучение, после чего она перевела задаток по указанным реквизитам. Затем ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками финансового регулятора. Они заявили, что деньги ушли на мошеннические реквизиты, из-за чего её счета якобы попали в чёрный список, банковские продукты заблокированы, а в перспективе ей может грозить уголовное дело.